Funcionário morre após caixas desabarem sobre ele em câmara de frigorífica

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar no resgate do corpo.

A empresa disse que está empenhada em prestar todo apoio necessário aos familiares do colaborador e suporte para as investigações e autoridades.

O recursos humanos da empresa afirmou que a porta da câmara fria estava obstruída com vários pacotes de carne, cada uma com 30 quilos, que desabaram de uma altura de sete metros.

