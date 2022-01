Funcionário com covid pode se afastar por até 10 dias sem atestado médico; Confira

No período de afastamento, a empresa deve garantir a remuneração do funcionário.

A medida também vale para casos suspeitos de suspeitos da doença, para pessoas que tiveram contato com alguém que testou positivo ou que resida com pessoas infectadas.

O Ministério do Trabalho e Previdência atualizou as medidas de prevenção à covid 19 e institui que trabalhadores infectados com covid-19 devem ser afastados das atividades presenciais por até 10 dias sem a necessidade de apresentar atestado médico às empresas.

