Funcionária diz que ex-vice da Caixa acobertava assédio e vigiava vítimas

Mas, segundo a funcionária, não era só ele quem sabia e era conivente com a situação. Vários diretores e presidente e vices de outros setores também faziam vista grossa aos assédios ou compactuavam com ele. As investigações sobre o caso seguem em sigilo.

Ele ascendeu rápido na Caixa e nos últimos meses chegou a substituir o presidente e reuniões importantes. Celso pediu demissão na última sexta-feira (1), dias depois do escândalo explodir na imprensa e garante que só fez isso para garantir a imparcialidade no processo de investigação das acusações.

