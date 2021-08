Fumantes podem ter menos resposta imunológica após tomar vacina contra a Covid

Segundo o Globo, 378 profissionais com idades de 32 a 58 participaram da pesquisa que usou o imunizante Pfizer. Foi constatado que os mais velhos, do sexo masculino, e que fumavam, adquiriram menos anticorpos.

Pesquisadores japoneses do Utsunomiya Hospital e da Jichi Medical University, afirmaram com base em estudos, que fumantes podem ter uma resposta imunológica baixa, em relação aos não fumantes, após receber a vacina contra a Covid.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.