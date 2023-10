Fumaça de chá revelação invade casa e convidados fogem; vídeo

“Na hora da revelação deu tudo certo, porque o pessoal colocou longe de nós. A fumaça saiu e subiu. No final da festa, ainda havia convidados, todos já tinham comido, mas dessa vez colocamos a fumaça próximo da gente em um local que estava coberto, para fazer um vídeo. Quando acendemos a fumaça, ela veio para cima da gente, eu tentando ficar de olho aberto e respirando, mas o olho ardia. Ficamos com gosto de fumaça na boca”, relatou Nathalia ao G1.

Um chá revelação de um casal não teve um bom desfecho após a fumaça, que iria indicar o sexo do bebê, invadir a casa e fazer com que os convidados fugissem da festa. O caso viralizou na web e aconteceu em Goiânia, Goiás.

