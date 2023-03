Fugini admite uso de urucum vencido em maioneses

A empresa Fugini admitiu a redes de supermercados que utilizou corante vencido na produção de maionese. O corante natural utilizado é o urucum, porém, a empresa afirma que a quantidade usada foi em percentual pequeno.

Por conta do uso do corante vencido, a Anvisa suspendeu as atividades da empresa em Monte Alto/SP e também determinou o recolhimento de um lote de maionese.

No comunicado enviado aos supermercados, conforme informação do G1, a Fugini afirmou que está realizando um recall da linha produzida no período entre 20 de dezembro de 2022 a 21 de março deste ano.