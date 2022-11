Fuga nua e garoto de programa; veja o que se sabe sobre morte do empresário em motel

Detalhes sobre as circuntâncias da morte do empresário Jordan Lombardi ainda faltando serem esclarecidas apesar da noiva, Marcella Ellen Paiva Martins, 31, ter confessado o crime. O empresário morreu dentro de um motel no Distrito Federal na quarta-feira (9).

Segundo o Uol, a versão apresentada pela defesa de Marcella,diverge do que foi relatado pela polícia militar do Distrito Federal e de Goiás, onde ela foi presa após fugir nua da cena do crime.

O advogado de Marcella, Johnny Cleik Rocha da Silva, contou que o casal se conheceu em São Paulo e estava junto há 2 anos. Jordan morou no exterior e voltou para a capital paulista em 2012. Ele trabalhava em uma empresa de consultoria empresarial norte-americana.

Durante o relacionamento, eles fizeram várias viagens ao exterior. Marcella não tem fotos com Jordan no Instagram.

Os dois estavam no Distrito Federal, pois familiares de Marcella moram lá e por isso o local foi escolhido para a cerimônia.

Morte dentro do motel

Apenas a versão de Marcella é pública. O advogado da suspeita contou que dois chegaram lá por volta de 16h30 e passaram a consumir drogas como ecstasy e cocaína. O casal chamou um garoto de programa, que não ficou no local ao ver a quantidade de entorpecentes e uma arma no quarto. Testemunhas confirmaram a chegada e a saída do garoto de programa.

O casal teria se desentendido após Marcella cobrar uma atitude do noivo para que ele defendesse alguém de sua família, motivo pelo qual ele teria comprado a arma. Durante a discussão, a mulher teria ameaçado Jordan e ele teria a desafiado e dado dois tapas no rosto da noivo. Nesse momento, a mulher apertou o gatilho e disparou contra o empresário que teve o olho perfurado.

O corpo de Jordan foi descoberto por um funcionário após Marcella deixar o motel no carro da vítima sem pagar a conta. O empresário estava com uma perfuração no olho e manchas esbranquiçadas.

A mulher chegou a arrancar parte do portão do motel na fuga. Sem roupas, ela pegou a bolsa e a arma do crime e começou a abordar veículos na pista após o carro do noivo, um Audi Q7, com rastreador, ser bloqueado.

De acordo com a PM, Marcella foi detida por tentativa de roubo de uma kombi enquanto tentava fugir para São Paulo. ""Foi verificado que a arma estava com uma munição deflagrada, foi entrevistada a autora e ela confessou que tinha efetuado um disparo no noivo em um motel em Brasília", afirmou um dos policiais que atendeu a ocorrência.

A mesma versão foi dada pela Polícia Militar de Brasília, mas segundo o advogado de Marcella, ela foi presa após abordar duas vans escolares sem sucesso, depois conseguir carona em um caminhão. O motorista teria fingido que iria abastecer para sair correndo.

"Ela ficou então sozinha, nua, com a bolsa e a arma. Já muito cansada e emocionalmente abalada, ela resolveu descer, jogou a bolsa no chão, jogou a arma e gritou que chamassem a polícia porque ela queria se entregar", disse o advogado, ao UOL.

Marcella e Jordan se casariam em janeiro em uma cerimônia luxuosa. Agora, ela segue presa no presídio de Luziânia, entorno de Goiás.

O corpo de Jordan já foi enterrado, mas os familiares não informaram o local.