Frentista morre após ter pernas amputadas em explosão de carro com GNV

Um frentista morreu na manhã desta quinta-feira (11), no momento em que um motorista abastecia o carro com Gás Natural Veicular (GNV). O caso aconteceu em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 12 horas. O frentista estava abastecendo quando o carro explodiu e atingiu todas as pessoas que estavam perto; o dono do carro, Luiz Pereira, de 29 anos, sofreu laceração de crânio e rosto.

Um dos frentistas, Alyf C. Santana, de 21, teve queimaduras graves e precisou amputar as duas pernas. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Outras duas vítimas ficaram feridas no local depois de serem atingidas por duas rodas que se soltaram de um caminhão.