Frentista é executado a tiros em posto de combustível em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como José Francisco Façanha do Nascimento, 48, foi morto a tiros na noite deste domingo (23), em um posto de combustíveis localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, suspeitos em um Palio Cinza chegaram no posto como se fossem clientes, pararam para abastecer e quando a vítima foi atendê-los, acabou sendo baleada pelos ocupantes do carro.

José foi morto com 3 tiros, sendo dois no peito e 1 no braço esquerdo. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.