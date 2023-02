Fred se incomoda com Bruna no BBB 23

Recentemente, Fred criticou Bruna por 'flutuar muito'. O famoso pontuou que a atriz muda com frequência de opinião, além de levar e trazer informações do grupo rival.

Fred Desimpedidos: "Olha o espaço que ela ocupa, aqui [no armário]. Ela meteu o pé na hora de fazer as trocas."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Quarto Deserto, Fred reclamou sobre a organização de Bruna na casa do BBB 23. Segundo o jornalista, a atriz é muito espaçosa e acaba usando mais o armário que outros participantes.

