Fred se declara para Larissa e ela questiona se o jornalista está namorando

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Larissa neste domingo (23), a personal foi direto para o "Bate-Papo BBB" no Globoplay com Vivian Amorim e Patricia Ramos para falar sobre seu retorno ao programa, a Casa do Reencontro e suas estratégias dentro do jogo. Durante a conversa, Fred apareceu de surpresa e encheu a ex-sister de elogios. O jornalista revelou que fez mutirão para Larissa continuar na disputa e que está muito orgulhoso com a trajetória da ex-jogadora.

"Fiquei feliz pelo muito que eu te conheço, mas pouco tempo que eu te conheço, eu vi que você tava bem. Você tava em paz assim como você tava na primeira vez e queria dizer que eu tô muito orgulhoso de você, demais. Por tudo que você fez tanto na primeira passagem, quanto nessa segunda passagem", disse.

"Queria deixar cravado o quanto você é corajosa, porque você veio aqui pra fora, voltou pra Casa do Reencontro, que eu apelidei de Casa do Desespero [...] E você teve três dias aqui fora e mesmo assim teve coragem de voltar pra lá. Você teve acesso ao que as pessoas são capazes de falar na internet, com pessoas que estão lá dentro da casa, e mesmo assim você foi lá, foi corajosa, meteu a mão no peito e chegou no Top 4 do Big Brother, você tem noção, isso é gigante", completa o ex-brother.

Em suas redes sociais, Fred também aproveitou para fazer uma declaração para Larissa e exaltar, mais uma vez, o orgulho que está da ex-sister, com quem teve um relacionamento dentro da casa do BBB 23.

Porém, durante este período confinada, a personal revelou que teve um sonho e ficou com uma "pulga atrás da orelha" em relação ao jornalista. "Sonhei que você já tava namorando, casado. Espero que não, hein Frederico!", diz brincando. Ele tranquiliza Larissa e confirma que não está com ninguém.