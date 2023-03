Fred perde a paciência com Ricardo no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grupo Deserto tretou com Ricardo após descobrir seu acordo com Sarah Aline, do Grupo Fundo do Mar, no BBB 23 (Globo) e Fred Desimpedidos perdeu a paciência com o brother.

Em conversa no Quarto Deserto, o influenciador se irritou e ficou bravo com o biomédico.

FRED: "Sabonetão! Sabonetava lá e sabonetava aqui! A gente tinha acordo entre nós! Você tinha vínculo lá que o cara te defendia!"

RICARDO: "Não é sabonete, isso é se defender irmão! Graças a Deus eu tinha vínculos!"

FRED: "Parabéns, vai começar a pagar por isso agora!"

RICARDO: "Eu vou pagar? Vamos ver lá, vamos ver! Eu não expus ninguém do grupo..."

FRED: "Lógico que expos, mano! A partir do momento que as pessoas não votam em você, votam em qualquer outra pessoa do grupo."