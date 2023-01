Fred Nicácio volta ao BBB 23 falando mal de participantes e com ego inflado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fred Nicácio voltou. Escolhido pelo público para voltar do Quarto Secreto, o médico retornou ao BBB 23 com sangue nos olhos e muita vontade de bagunçar a temporada. Logo que os brothers foram para o gramado para realizar a prova do líder, se depararam com um carro coberto por uma capa, mas logo foram surpreendidos pelos dummies, que a retiraram do veículo e revelaram o retorno do médico.

"Aqui é o meu lugar. O Príncipe voltou coroado. O Brasil não ri, gargalha, igualzinho a mim", gritou o brother.

Porém os internautas comentaram que o médico voltou com o ego mais inflado do que antes e com atitudes debochadas.

Nicácio chegou a comparar, exageradamente, a sua volta para o reality com um gol feito na final da Copa do Mundo.

O brother também voltou fazendo intrigas, falando mal de Bruno Gaga, Amanda e Cara de Sapato para alguns participantes.

O médico chegou a chamar a médica de "cobra criada", porém os internautas logo encontraram um registro da sister elogiando o rapaz e não concordaram com a atitude de Nicácio.

Além de intrigas, o médico voltou trazendo fake news e dizendo que ele estava vestido de Dummy na festa das líderes na última quarta (25).