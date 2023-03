Fred Nicácio e Larissa expõem brothers e dão informações externas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada foi movimentada na casa do BBB 23 (Globo). Após o retorno de Fred Nicácio e Larissa para o game, todos quiseram saber as novidades do mundo externo. Os brothers passaram a noite juntos na varanda conversando em clima agradável, parecendo uma grande família.

Logo no retorno, todos vibraram e já avisaram: "Não tem um favorito. Está tudo incerto. Cada semana tem um favorito", disse Larissa. A personal trainer chegou dando várias informações, como quantidade de seguidores dos participantes, torcida e fã clube dos brothers e até falou que está hospedada na casa de Bruna Griphao.

Fred Nicácio contou como foi a briga de Tina e Key Alves dentro da Casa do Reencontro e todos ficaram chocados. Ele também revelou que sofreu intolerância religiosa no reality e que Key Alves é extremamente falsa e Gustavo é "marionete" da jogadora de vôlei.

Em seguida, a professora de Educação Física revela que viu imagens da atleta falando mal dela, dizendo que ela estava até dando em cima do Gustavo. "Ela passou vergonha. Ela cria histórias", diz ela.

Fred dispara: "Ela é nojenta, mentirosa! Ela é mentirosa em um nível muito perigoso. Mitomaníaca", diz. E Larissa finaliza: "Ela se fez de louca".

Os participantes também questionaram e quiseram saber como estão MC Guimê e Cara de Sapato após as expulsões. Larissa contou que Lexa tem sido parceira do rapper e que, inclusive, falou com a cantora, mas que ela está bem magoada com toda situação.

Durante uma conversa com todos os confinados no jardim da casa, Nicácio revela para Amanda: "Cara, o povo shippava você e o Sapato". Cezar, que ouve o papo, pergunta: "O que? de amizade?". O médico, então, responde: "De casal! Eu dizia: 'Gente, não existe esse casal. O Sapato não olha pra ela com esse olhar'". Na web, internautas criticaram a forma que o médico levou a informação para a sister, a rebaixando.

Larissa traz informações externas e conta que viu imagens que a machucaram, como a situação em que Cezar Black vê as mulheres se trocando dentro do quarto. Ele apenas ficou olhando surpreso e sem graça por ela ter visto a situação, mas foi pedir desculpas para a sister logo depois.

A personal trainer também complementa e disse mais tarde para Bruna que Domitila é maldosa. "As falas dela são maldosas", alerta para a amiga. Já no quarto, prontas para dormir, Aline alerta Amanda, Bruna, e Larissa. "Não é porque uma pessoa te um discurso antirracista, que ela vai ser anti machista. São pautas diferentes e precisamos ficar atentas", diz.