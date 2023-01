Fred Nicácio é chamado de arrogante e chato nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico Fred Nicácio, que está no grupo Camarote do BBB 23, não está agradando muito parte do público que assiste ao reality. Nas redes sociais, ele está sendo chamado por internautas de arrogante, chato e "palestrinha" por falar sobre racismo, tentar organizar a fila do almoço e reclamar que alguns participantes não colaboram com a limpeza da casa.

O internauta @riqueahc criticou o médico por falar para o resto da casa que ele e três participantes prepararam a refeição e que por isso eles iriam começar a pegar a comida primeiro. "Fred Nicácio aparentemente é o síndico da casa, e só faltou colocar os brothers para fazer fila na hora de comer (Jojo Todynho do BBB)", escreveu o internauta lembrando da cantora em A Fazenda (Record).

Outros usuários do Twitter não gostaram de assistir ao médico falando da trajetória de vida dele até se tornar médico, sobre racismo e que pessoas pretas como ele e Aline têm menos seguidores que influenciadores brancos. "Achei que o Fred Nicácio quer fazer uma linha muito 'militudo', amigo pare imediatamente", tuitou @PinkieQueen1e. "Esse Fred Nicácio é uó.... Lumena 2.0", escreveu a internauta @inddantas, comparando o médico com psicóloga Lumena que falava do tema na casa mais vigiada do Brasil.

O médico também foi criticado pelos internautas por ser uma espécie de fiscal da limpeza falando que alguns colegas de confinamento não estão colaborando na limpeza da casa. Os participantes Sarah e Gabriel até tentaram aconselhar o médico a evitar ficar falando de limpeza na primeira semana de reality para não parecer chato e dar motivos para ser votado, mas parece que ele não seguiu a dica dos colegas.

"Em toda edição tem um fiscal de limpeza, Fred Nicácio é o do BBB23. Ele é síndico, é?", questionou a internauta Marcelle Herman. "Sério, o pessoal estava lá na rodinha brincando e o Fred Nicácio e Marília chegaram lá, não ficaram e voltaram para o quarto aquário e tá o Nicácio reclamando de quem não ajuda na limpeza. Depois não sabe porque recebe voto", tuitou @voleimomento.