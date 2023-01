Fred Nicácio e Cezar esclarecem desentendimento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio e Cezar conversaram na tarde desta quarta-feira (18) sobre uma fala do médico que não foi bem compreendida pelo enfermeiro no BBB 23 (Globo).

Depois de criticar uma fala de Fred que entendeu como ofensiva para sua profissão, Cezar e Domitila conversaram com o brother, que se defendeu. "Você usou uma palavra que na hora me doeu, e acho que não foi a intenção. Só que, pra enfermagem, como classe, magoa demais a gente Você disse: 'Ela tava lá, me auxiliando'", disse Cezar.

Fred se defendeu: "Ela teve que me ajudar. Foi exatamente essa a frase que eu usei. Eu não gosto de usar a palavra 'auxiliar' porque parece que a função é só minha. E 'ajudar', não. Eu tenho a minha função e ela tem a dela. Eu não faço o que ela faz e ela não faz o que eu faço", disse o médico. Domitila opinou: "Eu peguei muito no pé dele com isso, porque tem que ter muito cuidado ao pegar uma coisa no ar, interpretar e formular de outra forma".

O brother seguiu use defendendo: "Nessa conjuntura, ela ter que me ajudar, pra ela foi um grande problema. Pra ela, foi ter que me engolir a seco, porque ela falou que eu não ia ser médico", disse Fred, continuando: "Me ver como médico e ter que trabalhar comigo -não para mim-, trabalhar junto comigo para salvar uma vida, só que eu na posição de médico... Isso, pra ela, serviu como uma lição da vida. Não fui eu. Só de eu estar ali e ela estar ali, do meu lado, já foi a lição dela", disse o brother.

Fred ainda esclareceu o tratamento com enfermeiros: "Eu nunca faria algo que pudesse colcoá-la numa situação vexatória pela minha posição e pela dela. Jamais faria isso. Como não fiz, porque eu não precisei. A vida se encarregou. Nessas horas, quem é o juiz desse processo é o universo", disse o médico.