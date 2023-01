Fred Nicácio diz em qual dupla pretende votar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após conversar com Gabriel Santana sobre beijo na primeira festa do BBB 23 (Globo), Fred Nicácio avisou para o brother em qual dupla pretende votar no primeiro paredão do reality.

FRED NICÁCIO: "Eu estou no alvo de duas pessoas desde o primeiro Queridômetro, que eu tenho certeza que são as duas meninas, a Larissa e a Bruna."

GABRIEL: "Sério?"

FRED: "Apesar de estar buscando ter mais afinidades com elas, nas conversas, na festa, nas oportunidades que eu tenho tido, a gente não tem afinidade para além do que a gente está tentando ter, a gente conversa, a gente se fala, a gente troca ideia, mas não rolou isso. Que bom que isso é mutuo, tanto delas pra mim, quanto de mim pra elas, ainda bem, elas também são as únicas pessoas que eu votaria, hoje são as únicas pessoas que eu votaria, a dupla que eu tiraria hoje são elas"

GABRIEL: "Sim, sim.."