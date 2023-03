Fred Nicácio cruza os dedos durante conversa com Marília

"Senti algo estranho. Me protegi contra o ataque espiritual que ele estava fazendo ali para mim. Uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, mentira, história, tanta armação, jamais que ele iria me ganhar naquele papinho furado", disse.

Quando estava confinado na casa do BBB 23, em uma conversa com Cristian, Nicácio também cruzou os dedos. Na ocasião, ele havia acabado de passar por um episódio de racismo e intolerância religiosa.

Marília: "Eu não puxei mutirão contra você. O que eu fiz foi uma brincadeira, que eu fiz desde o dia que eu saí do programa. Eu publiquei o Marília Sensitiva. Mas aquilo não é puxar mutirão... Puxei para o Gabriel, para a Paula... Mesmo triste, eu não puxei para você, eu me isentei"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa com Marília na Casa do Reencontro do BBB 23, Fred Nicácio cruzou os dedos enquanto ouvia a maquiadora.

