Fred Nicácio aconselha Key sobre relacionamento: 'Afastamento saudável'

Key disse que não queria fazer casal no reality "pra não chegar nesse nível", disse ela. "Mas ele me falou tanta coisa linda, que parece que esse menino nem existe", contou a atleta.

Após uma conversa difícil sobre a proximidade dos dois na sexta-feira, a atleta citou o momento que entendeu que precisava falar com seu affair. "Quando você falou que tinha transado um dia antes de vir pra cá, ele levantou e saiu da sala", disse Fred Nicácio. "Foi aí que eu falei: 'Preciso conversar com ele'", afirmou Key.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves desabafou neste sábado (28) com Fred Nicácio sobre sua relação com Gustavo no BBB 23 (Globo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.