Fred Nicácio aconselha Cezar sobre voto no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio aconselhou Cezar Black a respeito de seu voto para o 13º Paredão do BBB 23 (Globo), que será formado neste domingo (9).

O papo surgiu quando Cezar voltou a pontuar que, agora que deixou o quarto Fundo do Mar, joga sozinho.

Cezar: "Como hoje eu não jogo mais com vocês [Fred e Sarah] e vocês são afetos meus, e nem cogito a possibilidade de combinar voto, quero muito tentar jogar por mim mesmo, sabe?"Fred Nicácio: "Mas pensando em jogar sozinho, você tem que pensar que está ajudando a montar um Paredão que você vá. Com quem você acha mais prudente ir?Cezar: "É por isso que tô com a cabeça a mil."Fred Nicácio: "Não vamos citar nomes, mas tem pessoas que não funcionam. Tem gente que, se bater no Paredão... Tem aquilo de quem foi muitas vezes, quem foi uma... Tem que ser avaliado pra não dar um tiro errado na hora do seu voto."Cezar "Tô tentando ao mesmo ponto de manter minha coerência, jogar inteligente."Fred Nicácio: "Mas a coerência maior é estratégia. Senão, você teria colocado a Domitila no Monstro. Se não colocou pelo Monstro, por que colocaria de outra forma?"