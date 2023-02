Fred diz que ele e Bianca Andrade cogitavam ser pai e mãe solo

Fred: "A gente viu que era um ano bom para as nossas carreiras também. Era um ano antes da Copa [do Mundo], e ela também tinha planejamento de começar a carreira internacional dela".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No BBB 23, Fred contou como ele e sua ex, Bianca Andrade, chegaram à decisão de ter um filho. O jornalista disse que ambos já consideravam serem pai e mãe solo antes de se tornarem um casal.

