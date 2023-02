Fred Desimpedidos teme Paredão do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Desimpedidos foi o 6º brother a sair da Prova do Líder do BBB 23 após vomitar durante a prova. O brother pegou um dos pergaminhos de consequências, e tirou: 'Você está no Paredão'.

Na tarde desta sexta (17), em conversa com Cara de Sapato e Larissa, o influenciador se abriu sobre o medo de enfrentar seu primeiro Paredão da edição.

Fred: "Não quero nem ficar pensando muito"

Cara de Sapato: "Mas fica tranquilo. Queira ou não, difícil dizer, mas é mais ou menos como a questão do Fop: tá todo mundo no mesmo sentimento em relação ao que rolou (com Cristian). A gente não sabe o que tá rolando lá fora"

Larissa: "Eu não conto com isso. Obviamente tem um motivo plausível de questão de caráter, e isso conta muito. Mas o Fop, foi uma questão a mais. Só se o Poder Curinga for imunidade, mas acho que eles não fariam isso"

Cara de Sapato: "Na boa, tu é um cara do bem, personalidade boa, isso conta muito. É difícil porque a gente sempre busca aprovação das pessoas, que as pessoas vejam nosso lado bom. Então uma reprovação machuca. Pensar nisso é o que mais (pega)"

Fred: "Eu não faria nada diferente, nem a mais do que eu faço. Quero fazer todo mundo dar risada o tempo todo, nisso tô bem tranquilo. Mas lógico que dá um cag*ço. Se tiver uma reprovação, vou ser reprovado por tudo que fiz. Não deixei de entregar alguma coisa ou fiz a mais pra forçar, muito pelo contrário"

Cara de Sapato: "Acho que tu tá sendo super autêntico, todo mundo percebeu que tu é do bem, não foi falso com ninguém"