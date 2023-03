Fred critica eliminação de Larissa do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Larissa do BBB 23, Fred Desimpedidos conversou com Aline Wirley e Amanda sobre a saída de sua affair do confinamento e criticou a decisão do público.

Na ocasião, o brother afirmou que as atitudes dos adversários de Larissa no nono Paredão -Cezar Black, Domitila e Ricardo- não foram melhores do que as da professora de Educação Física.

Fred: "É claro que a gente vê muito recorte das pessoas. Mas se a visão do Brasil é de que as pessoas de lá [Quarto Fundo do Mar] têm atitudes melhores do que as que ela [Larissa] teve, isso aqui não é pra mim"

O jornalista continuou: "Mas também é aquilo que eu falei quando saiu o Fred [Nicácio]. Quando sai um nosso a gente não tá 100% errado e quando sai um deles, a gente não tá 100% certo"

Larissa foi a nona eliminada da edição em um Paredão contra Domitila, Cezar e Ricardo. A professora de Educação Física teve 66,75% dos votos.