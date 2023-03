Fred cogita 'pular o muro' de alianças no BBB 23 para proteger rivais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Desimpedidos não ficou feliz em saber que o grupo Deserto quer votar em Marvvila no próximo Paredão do BBB 23 (Globo).

Em conversa com Larissa no quarto do Líder, o influencer disse que ficou incomodado com a informação, e cogitou 'pular o muro' para fazer uma aliança com brothers do quarto rival: Gabriel, Marvvila e Sarah.

FRED: "Me incomoda. Todo mundo que fez vínculos, agora, os vínculos foram embora. E ele (Ricardo) vem falar que vota pelo grupo? Numa dessas, se eles ficarem de p*taria, a gente pula o muro. Porque a gente tem 3 do outro lado que não votam na gente, e tem nós três. Eu não duvido nada do Guimê do nada falar: 'Eles tão se priorizando lá. Vamos eu, Facinho, Amanda e Mami votar nele'"

LARISSA: "Mami não vai, porque ela tá falando pra gente até agora ir com o coração. Ela falou ali no quarto de novo que é o que faz sentido pra nós, não é pra ir na dos outros. Tem que ir na Domitila, ou talvez você vote nela?"

FRED: "Eu ia fazer um movimento pra proteger a Marvvila, eu colocaria a Sarah. Pra ir a Key. Mas já que vão votar na Marvvila mesmo, não vou fazer nada. era pra defender a Marvvila e reforçar um negócio do Paredão em cima da Key. Já que não vai ser protegida da mesma forma..."

LARISSA: "Vai. Se eu e a Bruna batermos o pé que nós vamos na Domitila, eles vão na Domitila. Porque o nosso não tá arriscado. Eles vão, pronto. Ou tu acha que o Guimê vai preferir ir pro Paredão ou ir na Amanda pra não votar na Domitila?"