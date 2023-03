Fred chora com vídeo do filho e diz que desistiu da Casa do Reencontro por ele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fred se despediu do BBB 23 (Globo) nesta terça-feira (21) com 50,23% dos votos. Assim que saiu do programa, ele foi direto para Casa do Reencontro, mas desistiu da dinâmica, pois revelou que estava já perdendo seu brilho e precisava ficar perto da família e, principalmente, do seu filho. Em entrevista ao gshow, ele viu um vídeo do pequeno Cris e se emocionou. O youtuber também revelou quais são seus planos ao lado de Larissa, com quem viveu um relacionamento dentro da casa.

"Acho que vou ficar falando que quero ver esse vídeo pra sempre. Que coisa gostosa. Eu fiz justamente para ele ver, porque passa muita coisa na cabeça. Não tem jeito, ele é a minha maior riqueza, minha vida. Impressionante como quando uma coisinha dessa nasce tudo muda. Eu estava lá por ele, mas também saí de lá por ele. Tô feliz e aliviado. Não vejo a hora de agarrar esse doidinho. Quero ver de novo o vídeo", disse Fred.

Em seguida, ele fala como ficará sua relação com a personal trainer Larissa, com quem teve um affair dentro do programa. "Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte e depois disso a gente conversa e vai entender o que acontece", disse o jornalista.