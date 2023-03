Fred alfineta relações de brother no BBB 23

A relação de Ricardo com o Deserto ficou estremecida após o biomédico revelar ao grupo que, além de ter Sarah como prioridade, tinha um acordo com Gustavo para ambos não se votarem, mesmo estando em grupos rivais.

Larissa: "Achei que tinha fechado nós quatro desde o começo, era pra ter fechado nós quatro. Mas do nada, ele estava próximo da Tina, depois do Guimê..."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada deste domingo (5) no Quarto do Líder do BBB 23, Fred, Larissa e Bruna Griphao voltaram a comentar a treta entre Ricardo e o Grupo Deserto, causada pela aproximação do biomédico com Gustavo e Sarah.

