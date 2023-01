Fred aconselha Cara de Sapato a não se aproximar de brother rival

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa no Quarto do Líder do BBB 23 (Globo), Cara de Sapato disse que gostaria de conversar com Fred Nicácio para entender melhor sua relação com o brother.

O lutador acredita que o médico esteja passando informações erradas para o seu grupo após retornar do Quarto Secreto —em especial após um papo com Cezar.

Fred, no entanto, aconselhou Sapato a não se aproximar do rival neste momento do jogo.

Fred: "Eu não vou me aproximar no jogo dele porque para mim não é interessante, porque pra gente não é interessante. Olha o que a gente tá fazendo com o grupo deles, eles estão acuados"

Fred: "Vai sair um nosso? Vai [referindo-se a possível eliminação de Gabriel]. Mas a gente segue nosso plano, tem que continuar seguindo nosso plano"

Fred: "Uma hora a gente vai precisar votar neles e o pessoal vai ter argumento. 'Ah, mas você chegou para mim e falou que queria ficar de boa, e agora vota em mim, Sapato?'. Chega uma hora que a gente não precisa ficar reestabelecendo ligações"

Apesar dos argumentos de Fred, Cara de Sapato afirmou que Nicácio segue como uma opção de voto para ele. Ele ainda deixou claro que pretende ouvir o que médico tem para falar ao que Fred alertou:

"Ele é um cara perigoso, a chance dele pegar esse argumento e usar contra você é muito grande"