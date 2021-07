Fotógrafo relata detalhes da morte de médico durante ensaio às vésperas do casamento

O médico Denis Ricardo Faria Gurgel, de 31 anos, esperava se casar nesta sexta-feira (30) com a médica Kamilla Godoi, mas uma tragédia interrompeu a sua vida um dia antes.

O casal realizava uma sessão de fotos às margens de uma represa no Tocantins, segurando varas de pesca, quando um dos anzóis ficou preso no fio de energia. Ele tentou tirar o anzol, e acabou morrendo ao receber uma descarga elétrica quando se desequilibrou e, por reflexo, se apoiou no fio de energia.

O fotógrafo que realizava o ensaio dos noivos mostrou nesta sexta-feira as imagens, que mostram Denis sorrindo instantes antes de morrer. O profissional também relatou que o casal estava muito feliz.

Antes de chegar à chácara onde seria realizado o ensaio, eles pararam na beira da estrada para tirar fotos perto de uma árvore de ipê amarelo.

"A gente tinha levado as varas de pescar porque ele era fã, ele amava pescar", relatou o fotógrafo, em conversa com o G1.

"Eles sentaram, colocaram os pés dentro da água. Eu peguei a canoa para não pisar na água, fiquei a uma distância de três a quatro metros deles. Começamos a tirar as fotos. Tiramos umas 10 fotos e falei para eles: 'Denis, para mim já deu, está bom, vamos nos deslocar para o lado e finalizar com uma foto'. Ele falou assim: 'Teixeira, eu quero fazer a foto lançando a linha com a isca. Ele falou e já foi lançando. Como ele estava na contraluz, ele não viu o fio que levava energia para a cabana", disse o fotógrafo.

Teixeira relatou que a linha ficou presa no fio elétrico e a princípio, Denis tentou cortá-la com os dentes, mas não conseguiu. O fotógrafo afirma que ofereceu ajuda, mas o médico disse que seria perigoso devido ao risco de choque elétrico.

"Eu cheguei com a canoa perto, ele entrou descalço e começou a tirar a linha com a mão, mas sem triscar no fio. Já estava terminando, ele se desequilibrou e no reflexo, no impulso, para não cair, ele se apoiou no fio com a mão direita e já começou a receber a descarga elétrica".

A noiva começou a gritar ao ver que o marido estava sendo eletrocutado, e o fotógrafo afirma que tentou salvá-lo, sendo atingido pela descarga elétrica e caindo dentro d´água.

"Ele estava em pé segurando o fio, recebendo a descarga, dentro do barco. Eu estava dentro do barco também, mas estava calçado, se eu não estivesse com sapatos, eu estaria morto. Eu dei com o remo uma, duas, três, quatro vezes, o fio não quebrava. Eu não conseguir rachar o fio. No desespero fui tentar empurrar ele, quando eu trisquei, eu recebi a descarga, que me jogou para fora do barco. Eu caí na água com câmera fotográfica, molhou tudo. Meu braço ficou um pouco duro, mas logo eu consegui voltar. Eu fui para cima dele, a Kamila falou: 'Não vai porque você vai morrer'", disse o fotógrafo, chorando.

Ele e a noiva de Denis gritaram pedindo que o funcionário da fazenda desligasse a energia, mas o homem estava distante e não ouviu.

Quando a energia finalmente foi desligada, o médico caiu com o rosto na água. A noiva, que é médica, tentou prestar os primeiros socorros. Quando os Bombeiros chegaram ao local, Denis já estava morto.

De acordo com os bombeiros, os fio de energia que Denis tocou estava sem camada de proteção em alguns pontos.