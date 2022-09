Fotógrafo leva soco após esbarrar em menina durante show no Rock in Rio

O fotógrafo Bruno Sette, de 33 anos, foi agredido com um soco no rosto, na noite desta sexta-feira (9), após esbarrar em uma menina momentos antes do show de Avril Lavigne, no Rock in Rio.

Fotógrafo leva soco no olho após esbarrar em menina no Rock in Rio pic.twitter.com/u8LIzkyaZH — Babilônia (@hamudaniel19) September 10, 2022

Bruno publicou nas redes sociais o momento em que foi atacado e uma foto mostrando o rosto sangrando.

"Tinha muita gente sentada, deitada em grupos. E eu esbarrei. Claro que uma hora a gente esbarra em alguém. E eu esbarrei, ali, numa menina. Ela gritou e o pai dela me agrediu", contou o fotógrafo ao g1.

O fotógrafo foi encaminhado a um posto médico e precisou levar dois pontos no supercílio esquerdo.

A ocorrência foi registrada no Juizado Especial Criminal do Rock in Rio. O caso será investigado pela Polícia Civil da 16ª DP.