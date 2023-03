Fotógrafo é morto a facadas após briga durante festa com amigos

Policias militares atenderam à ocorrência que uma jovem relatou que estava com seu namorado, quando houve uma discussão. Eles teriam se armado com facas, e Felipe foi ferido. Duas facas foram apreendidas pela polícia.

Conhecido como Terremoto, o fotógrafo Felipe Ary de Souza, de 25 anos, foi morto a facadas no Centro de São Paulo. Ele era colaborador do coletivo Jornalistas Livres. A polícia investiga o caso neste sábado (11).

