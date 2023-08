Foragido por matar indígena a tiros na Terra Yanomami é preso

"Na época, duas equipes da PF, com apoio da FAB e da FUNAI, se deslocaram aos locais relacionados ao conflito para iniciar as investigações. Por meio de diligências investigativas, dois suspeitos foram identificados.", diz a PF.

O homem teve o mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. De acordo com a Polícia Federal, o confronto aconteceu no dia 29 de abril, quando garimpeiros teriam efetuado disparos com arma de fogo em direção a indígenas da comunidade Uxiú, em Roraima.

