Foragido, ex-sócio de Ronaldo Fenômeno é preso por crimes financeiros

O empresário efetuava operação de câmbio ilegalmente e escondia o dinheiro nas ações. Martins, ainda segundo a polícia, responde a processos há mais de 15 anos e já foi condenado pela Justiça Federal. Ao lado do ex-atacante, ele era um dos sócios da "Empório Ronaldo do Brasil", que prestava serviços de publicidade.

De acordo com o UOL, as investigações contra Martins indicam que ele e outros comparsas atuaram como doleiros de fiscais e auditores em um esquema que teria enviado, de maneira fraudulenta, mais de US$ 33 milhões, o equivalente a R$ 167 milhões, à Suíça sem pagamento de impostos.

