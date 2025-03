Fora do BBB 25, Camilla detona Vilma e diz que Eva é 'perigosa'

Sobre Vitória, Camilla diz que "não tem ranço" da atriz e seria sua amiga fora do BBB. Ela diz que, naquele momento, acreditava que estava certa em relação à briga, mas hoje tem uma percepção diferente. "Se eu pudesse mudar isso, eu mudaria, até porque Vitória é uma pessoa muito legal e sempre foi respeitosa com a gente", disse. "Não tenho problema de admitir que errei".

Ela ainda avaliou o jogo de Guilherme, e disse que ele não a prejudicou no jogo. "Guilherme era o advogado da casa", disse. "Ele estava na defensiva agora de todo mundo. Ele não tinha problema com ninguém só no Sincerão surgia com uma bomba".

A ex-BBB detonou a mãe de Diogo Almeida. Segundo ela, Vilma "não fazia nada, só ficava deitada do lado de fora" e não fazia questão de falar com ninguém. "Mas acho que ela se posiciona", pontuou.

