Fofão da Carreta Furacão é atropelado ao descer do trem da alegria; Vídeo

“Eu só bati no guidão e voltei. Fui descer porque tinha uma criança me chamando e não vi a moto”, contou o dançarino ao G1.

O Fofão da Carreta Furacão foi atropelado por uma moto ao descer do trem da alegria, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O dançarino Francisco Eduardo, que estava por baixo da fantasia, disse que não se machucou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.