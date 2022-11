Flordelis: No 3º dia de julgamento, nora fala sobre plano de cunhada para matar Anderson

No 3º dia de julgamento, nesta quarta-feira (9), a nora de Flordelis, Luana Vedovi Rangel Pimenta falou sobre o plano de Marzy Teixeira, filha adotiva da ré, para matar o pastor Anderson do Carmo.

Segundo Luana, a própria suspeita foi quem contou o plano. "Ela [Marzy] disse: 'Matar o Niel [Anderson] vai resolver o problema de todo mundo. Ele é muito rigoroso, ninguém é feliz naquela casa'. Ela foi completamente inundada disso", explicou.

Marzy também está sendo julgada com Simone dos Santos, filha biológica de Flordelis, e André Luiz, filho adotivo, e a neta Rayane dos Santos.

Luana explicou que o sogro [Anderson] descobriu o plano após ele ler uma mensagem que acidentalmente não havia sido apagada. "Não apagaram a mensagem do iPad do celular, ficou na nuvem do pastor, e ele viu", disse.

No dia da morte do pastor, Luana disse que Flordelis pediu para que ela mentisse sobre quem encaminhou o corpo de Anderson ao hospital. "'Se a polícia perguntar quem estava dirigindo, você fala que foi o Adriano, não fala que foi Flavinho'. Aí a gente já tinha certeza do que tinha acontecido", detalhou.

Flávio dos Santos Rodrigues [Flavinho], é filho de Flordelis, ele foi preso no dia do enterro de Aderson e já foi condenado a 33 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado.

Luana também explicou que questionou Marzy para que ela falasse sobre a morte de Anderson. "Aí ela disse: 'Eu não entrego a minha mãe por nada nesse mundo'. Nesse dia, eu levei ela para a casa da Flordelis e nunca mais mantive contato. Nesse dia, a Flor ganhou", disse.