Flordelis é processada em R$ 800 mil pela morte do pastor Anderson do Carmo

Anderson do Carmo foi morto no dia 16 de junho de 2019, na casa da ex-deputada.

Flordelis é processada pelo pai de Anderson, Jorge de Souza, que pede R$ 500 mil, pela irmã do pastor, Cláudia Maria Rodrigues de Souza, que pede R$ 200 mil, e ainda pela tia, que ajudou a criar Anderson quando criança, Nádia Henrique, que solicita R$ 100 mil. Ao todo R$ 800 mil por danos morais pela morte do pastor.

A família do pastor Anderson do Carmo decidiu processar a ex-deputada Flordelis em R$ 800 mil pela morte do marido. Ela foi condenada a mais de 50 anos e a ação é por danos morais para reparar "o sofrimento, a dor e o trauma provocados pela morte de um ente querido", segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

