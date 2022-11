Flordelis é condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido pastor

Porém, a ex-deputada disse que não podia afirmar quem matou o marido porque não estava na cena do crime no momento em que ele ocorreu.

Simone também recebeu condenação pelas mesmas qualificadoras, com exceção do uso de documento falso.

Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A ex-deputada é tida como mandante do crime que aconteceu em junho de 2019, na garagem da casa da família, no Rio de Janeiro.

