Flordelis é aguardada na Seap para colocar tornozeleira eletrônica

A pastora e depurada federal Flordelis já é aguardada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro para instalar a tornozeleira eletrônica, após decisão da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói na sexta-feira (18).

Segundo apuração do Extra, a Seap recebeu a notificação de urgência para que colocasse o equipamento de monitoramento em Flordelis, que deve se apresentar na sede do órgão, localizada no Patronato Margarino Torres, no Estácio, Centro do Rio, entretanto, não informou a data. A defesa da deputada afirmou que vai recorrer das determinações judiciais.

Filho transferido

Ainda segundo o site, na decisão da juíza Nearis dos Santos também é determinado que Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, seja transferido para a penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

O pedido foi feito pelo advogado Ângelo Máximo, que atua como assistente de acusação no processo, representando o pai do pastor Anderson do Carmo. A solicitação foi feita por suspeitas de que Adriano estava se comunicando de dentro do presídio com sua mãe.

Na semana passada, Nearis negou pedido para que Adriano responda ao processo em liberdade.