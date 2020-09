Flordelis cai no choro ao falar de marido na corregedoria na Câmara

A pastora e deputada Flordelis foi ouvida nesta terça-feira (22), por quase duas horas pela corregedoria da Câmara dos Deputados, no processo disciplinar aberto contra ela na casa, que pode culminar com a perda de seu mandato.

O processo disciplinar é sigiloso, mas segundo apuração do jornal Extra, o corregedor deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), a deputada estava tranquila se emocionou todo o tempo, principalmente toda vez que citava o caso, o marido, os filhos e a própria casa.

Ainda segundo o site, pastora respondeu a dez perguntas relacionadas à quebra de decoro parlamentar e denúncia do Ministério Público estadual do Rio, na qual ela é acusada de ser mandante da morte do marido. Os questionamentos foram feitos com base na defesa apresentada pela deputada na última quarta-feira à corregedoria.

A pastora, que já foi desfiliada, processo que pode culminar com a perda do mandato de Flordelis.