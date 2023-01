Flávio Bolsonaro vota contra a intervenção federal no DF

"Também quero fazer parte dessa comissão que vai acompanhar as investigações. Faço questão de estar acompanhando para que não seja um momento de uso político eleitoral. O momento é grave, é muito sério, a gente não pode mais uma vez usar uma situação como essa usar como palanque", afirmou o filho do ex-presidente.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou contra a intervenção federal no Distrito Federal, decretada pelo atual chefe do Executivo, Lula da Silva (PT) , após o três Poderes se tornarem alvos de bolsonaristas neste domingo (08).

