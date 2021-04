Flávio Bolsonaro sofre acidente em passeio de quadriciclo no Ceará

O filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, deu entrada em uma UPA do litoral do Ceará, neste sábado (17), após sofrer um acidente em um passeio de quadriciclo.

De acordo com a Veja, fontes ligadas ao senado confirmaram que ele sofreu rompimento de ligamentos no ombro. O médico que fez os primeiros atendimentos a Flávio, tirou uma foto sem máscara com o senador e postou nas redes sociais.

Ainda de acordo com a Veja, o senador já está retornando para Brasília.