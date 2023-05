Flávio Bolsonaro é multado pelo TSE após vídeo associando Lula a demônio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador de Cascavel (PR), Rômulo Quintino, foram multados pelo Tribunal Superior Eleitoral, por divulgarem um vídeo em que o presidente Lula é associado ao demônio.

O TSE foi acionado em janeiro de 2022 quando o vereador divulgou um vídeo em suas redes sociais em que teria tirado uma frase de Lula do contexto. "Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim", teria dito o presidente.

Em seguida, Flávio Bolsonaro compartilhou o vídeo do vereador com a legenda: "Marque seu pastor, padre, rabino nos comentários. Envie este vídeo à sua liderança religiosa e pergunte o que ela pensa disso. A guerra é também espiritual".

A frase de Lula teria sido dita durante um encontro com representantes do movimento negro, em Salvador, em agosto de 2021. “Ontem quando eu cheguei as mulheres no palco jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo, me entregaram um Xangô. E nas redes sociais do bolsonarismo, eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Mas é uma campanha massiva, é uma campanha violenta como eles sabem fazer, do mal massiva, é uma campanha violenta como eles sabem fazer, do mal. Eles só sabem fazer isso.”

Por maioria, os ministros decidiram aplicar uma multa de R$ 5 mil ao vereador e ao senador por propaganda eleitoral negativa.