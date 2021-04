Flávio Bolsonaro critica CPI da Covid e diz que Pacheco foi 'ingrato'

Além disso, o senador afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi 'ingrato' ao cumprir a determinação do STF para instalar a CPI da Pandemia e ignorar a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que queria impedir Renan Calheiros de ser relator da comissão.

"Obviamente que ele é uma pessoa que tem entendimento para estar na CPI, mas eu como sendo filho do presidente, apesar de ser senador também, tenho bom senso e não me mataria para estar nessa CPI. O senador Renan deveria fazer o mesmo", disparou.

O filho do presidente também criticou a escolha do senador Renan Calheiros para a relatoria da CPI.

