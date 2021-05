Flamengo enfrenta a LDU no Maracanã pela Libertadores

O Flamengo encara a LDU, do Equador, na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Líder do grupo G, o rubro-negro carioca depende apenas de um empate contra o adversário para garantir, matematicamente, a classificação às oitavas de final.

Quem completa esta noite 300 partidas com a camisa rubro-negra é o volante Willian Arão.

A provável escalação do time do técnico Rogério Ceni é Gabriel Batista, Isla, Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O venezuelano Alexis Herrera vai apitar a partida.

Os adversários equatorianos ocupam a terceira posição na chave, com quatro pontos, e precisam vencer para seguirem vivos na briga pela classificação. O vice-líder do grupo G é o Vélez Sarsfield, da Argentina, com seis pontos, e Unión La Calera está em último, com dois.