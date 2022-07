Flamengo e Athletico-PR se encontram novamente pela Copa do Brasil

Quarta-feira começa novo duelo entre Flamengo e Athletico-PR. A partir das 21h30min, no Maracanã, teremos o início do quarto embate em quatro temporadas consecutivas da Copa do Brasil. Nas últimas três vezes que se enfrentaram, o Furacão levou a melhor em duas: nas quartas de final de 2019 e na semifinal de 2021. Já o time carioca se classificou nas oitavas de 2020.

Se for levar em consideração o momento de cada equipe no Campeonato Brasileiro, dá para dizer que o Flamengo é o favorito. São três vitórias consecutivas e uma ótima fase de Pedro. Com a lesão de Bruno Henrique, o atacante passou a ser titular ao lado de Gabigol e já desperta o pedido de torcedores para ser convocado para a seleção brasileira.

Depois da derrota para o Botafogo por 2 a 0, no último sábado, o Athletico-PR volta toda sua força para o jogo de quarta-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari poupou alguns atletas visando a Copa do Brasil. Afinal, mesmo derrotado, o Furacão não saiu do G6 do Brasileirão e agora pode enfrentar o Flamengo em uma condição física melhor. Para o meio-campista Vítor Bueno, é hora de foco.

A torcida do Flamengo esgotou os ingressos em três dias de vendas e promete uma grande festa no Maracanã. O confronto de volta será no dia 17 de agosto, às 21h30min, na Arena da Baixada.