Flamengo arranca empate com LDU e se classifica na Libertadores

O Flamengo recebeu a LDU (Equador), na noite desta quarta-feira (19) no estádio do Maracanã, e arrancou um empate de 2 a 2 para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Após a igualdade em casa, o Rubro-Negro permanece na liderança do Grupo G com 11 pontos, dois a mais do que o vice-líder Vélez Sarsfield (Argentina). Já a LDU ficou na terceira posição, com 5 pontos e sem chance alguma de classificação.

Nova formação

O técnico Rogério Ceni optou por entrar em campo com uma formação diferente, um 4-4-2 sem lateral esquerdo de origem no qual Filipe Luis, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique foram poupados. O atacante Pedro entrou na frente para fazer dupla com Gabriel Barbosa. Mas a nova proposta de jogo vai por água abaixo logo aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o volante Willian Arão levou cartão vermelho direto após entrada dura em Amarilla.

Porém, mesmo com um homem a menos, o Rubro-Negro conseguiu abrir o placar aos 31 minutos, quando, após cruzamento de Matheuzinho, a defesa afastou mal e a bola sobrou para Pedro, que bateu de direita.

Mas a alegria do Flamengo durou apenas três minutos, pois a LDU conseguiu a igualdade rapidamente, graças a um gol de cabeça do zagueiro Guerra. E novamente em lance pelo alto, mas aos 14 minutos da etapa final, o time equatoriano virou o marcador. Muñoz cruzou, Amarilla ajeitou e Johjan Julio bateu de direita. Este foi o 13º gol que o Flamengo sofreu em 2021 em jogada aérea.

A desvantagem no marcador não desanimou a equipe de Rogério Ceni, que permaneceu em busca do gol da classificação. E, de tanto tentar, aos 42 minutos a classificação é garantida, quando Gustavo Henrique faz de cabeça após o uruguaio Arrascaeta, que entrou no decorrer da etapa final, levantar a bola na área em cobrança de falta.

Final do Carioca

Após garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o time da Gávea tem mais tranquilidade para disputar a partida de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense no próximo sábado (22). Depois, o Rubro-Negro disputa a sexta rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Vélez Sarsfield na próxima quinta-feira (27).