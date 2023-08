Fisioterapeuta é condenado a 12 anos por estuprar paciente na UTI de hospital

A publicitária ordenou que o fisioterapeuta parasse com aquilo e chamou outra profissional e contou o que havia acontecido. A mulher afirmou que a atitude do colega era procedimento padrão e que a paciente havia sido vítima de estupro.

A mulher contou à polícia que no momento do estupro, o homem começou a massagear a perna dela e em seguida, subiu a mão, puxou a calcinha dela e enfiou os dedos na sua vagina.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.