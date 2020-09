Fiscais da prefeitura são hostilizados durante vistoria em bar; veja vídeo

Os fiscais da Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo foram hostilizados por clientes de um bar durante vistoria nesta sexta-feira (4). O estabelecimento estava com capacidade superior a 40% do permitido, com mesas na calçada e aglomeração de clientes, contrariando as normas municipais durante a pandemia do novo coronavírus.

Enquanto isso a covardia foi a audácia dos valentões que hostilizaram os fiscais dsa prefeitura de Ribeirão Preto em um bar que infringia as regras de distanciamento do município #JN pic.twitter.com/yXCKsTlAcx — Uefy (@Uefyerryeni) September 6, 2020

Conforme a Folha de São Paulo, o bar foi autuado pelas infrações cometidas e por impedir a ação da equipe de fiscalização. O caso também vai ser encaminhado ao Ministério Público.

Em nota, o dono do bar informou que o distanciamento entre as mesas e os protocolos sanitários foram cumpridos e que os fiscais da Prefeitura chegaram gritando e desrespeitando os proprietários, pedindo que as contas dos clientes fossem fechadas.

Ao tentar sair do local, o carro da prefeitura foi cercado pelos homens que gritavam várias ofensas e ameaçavam os agentes públicos.