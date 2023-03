'Fiquei todo esse tempo e não ganhei p*rra nenhuma', diz Bruna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao desistiu da Prova do Líder do BBB 23 após pouco mais de 10 horas. A sister reclamou de dores no joelho direito, que é operado, e no esquerdo, e não aguentou.

Após voltar para a casa, ela comentou com Amanda e Larissa que estava sentindo muitas dores e as sisters recomendaram que ela pedisse atendimento.

"Pede um relaxante muscular", disse Larissa.

Depois, a atriz saiu do quarto e caminhou mancando até a cozinha, reclamando da desistência.

Bruna: "P*ta que pariu, fiquei todo esse tempo e não ganhei p*rra nenhuma."

O Top 10 do BBB 23 disputa a 12ª Prova do Líder. Desta vez, a prova é de resistência, exigindo concentração e habilidade dos confinados. Fantasiados e posicionados em uma plataforma giratória, eles precisam manter um botão apertado. A prova começou às 23h17.

É eliminado aquele que tirar a mão do botão. Por regra, eles não podem subir, nem apoiar no totem que pode estar parado, ou girando. No percurso, eles são surpreendidos com jatos de fumaça e vento. Eles só podem se afastar do totem, e do botão, quando alguém é eliminado.