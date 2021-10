Fiocruz vai produzir remédio para tratar esquistossomose em crianças

A Fundação Oswaldo Cruz se prepara para iniciar a produção de medicamento importante para tratar a esquistossomose em crianças. É o Praziquantel Pediátrico, indicado para a doença parasitária que afeta cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, metade delas crianças. A Fábrica de Biomanguinhos, que produz a vacina contra a Convid 19 e outras imunizantes, prevê a fabricação de lotes-piloto do fármaco até março do ano que vem. E o medicamento deverá estar disponível para uso em 2024. A iniciativa é fruto de um consórcio internacional firmado em 2012, coordenado pela empresa Alemã Merck.

O comprimido é dissolvido em água, o que facilita a administração em crianças menores de seis anos. Até então, o medicamento disponível para tratar a esquistossomose não tem uma versão adequada para esse público, o que vem dificultando o tratamento.

A doença, também conhecida como barriga-d´água, é transmitida por um verme, que se espalha na água por causa de caramujos. Ao entrar no corpo, ele se instala nos vasos sanguíneos do intestino, do sistema urinário e do fígado e passa a se reproduzir, podendo levar à anemia, raquitismo, deficiência na capacidade de aprendizado e inflamação crônica dos órgãos, levando inclusive à morte.

O processo de desenvolvimento do praziquantel pediátrico está na fase final. Já foram finalizados os estudos clínicos de fase III, que estavam sendo realizados no Quênia e na Costa do Marfim. Uma análise preliminar, de acordo com a Fiocruz, demonstrou bons resultados, mas é preciso aguardar a conclusão do relatório.

Em paralelo, a Fundação cumpre a fase de finalização dos requisitos e de toda documentação de qualidade necessária para a fabricação dos lotes de validação do produto. As informações estarão em dossiê que será submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à Agência Reguladora Europeia, para obtenção do registro do medicamento.